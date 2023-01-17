деревня Грицово, деревня Грицово, Новомосковский район, Тульская область (на 2018) — Familio

Грицово

Новомосковский район, Тульская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
869Новоильинское (Смоленское), с. вл.при р. Шате.402217127126Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Маклецкая волость
218. Смоленское (Грецово), село бывшее владельческое, при речке Шати, дворов 48, жителей 360, церковь православная, лавка, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Новомосковский район
391760Грицовосп ст.54°06'с.ш.38°10'в.д.N-37-065
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