Грицово
Новомосковский район, Тульская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
869Новоильинское (Смоленское), с. вл.при р. Шате.402217127126Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
218. Смоленское (Грецово), село бывшее владельческое, при речке Шати, дворов 48, жителей 360, церковь православная, лавка, кирпичный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
391760Грицовосп ст.54°06'с.ш.38°10'в.д.N-37-065