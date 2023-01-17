деревня Клочки, деревня Клочки, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Клочки

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Клочки, ф. (Колпаковского), жит. — (— м. — ж.), дес. 35, у. гор. 23 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Солы 10 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Клочки21

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Клочки24
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