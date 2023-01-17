село Архангельское, село Архангельское, Инжавинская волость, Кирсановский уезд (на 1911) — Familio

Архангельское

Инжавинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1049Архангельское (Терновое), с. каз. и вл.при р. Вороне.452285700719Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Инжавинская волость
441. Терновое (Архангельское), село бывшее государственное, при речке Вороне, дворов 166, жителей 955, церковь православная, богадельня

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Инжавинская волость
село Терновое«Инжавинская» поч.-т. контора453
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