Архангельское
Инжавинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1049Архангельское (Терновое), с. каз. и вл.при р. Вороне.452285700719Церковь православная 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
441. Терновое (Архангельское), село бывшее государственное, при речке Вороне, дворов 166, жителей 955, церковь православная, богадельня
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Терновое«Инжавинская» поч.-т. контора453