деревня Куднево, деревня Куднево, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Куднево

Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2170Куднево, д. каз.при рч. Григорцове.6313317485
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Хабоцкая волость
8Куднево42

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Краснохолмский район
281166Кудневодеревня58°09'37°03'O-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Краснохолмский муниципальный район, Лихачевское сельское поселение
28632413136д Кудневодеревня
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