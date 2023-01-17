село Старое Суркино, село Старое Суркино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Суркино

Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
397Старое Суркино (Батрак), д. каз.при рч. Батраке.471849200294
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Мордовско-Ивановская волость
294. Ст. Суркина, деревня бывшая государственная, при речке Батраке, дворов 101, жителей 618

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Старое СуркиноСтарое СуркиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Альметьевский район
188779Старое Суркиносело54°45'52°12'N-39-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Старосуркинское сельское поселение
92608415101с Старое Суркиносело
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