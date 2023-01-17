фольварк Михалин, фольварк Михалин, Хотимская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Михалин

Хотимская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Хотимская волость
23Фол. Михалин (Гута тоже)проселкеруч. Тростинкекнязю А. А. Оболенскому, прав. 142Хотимского прав. 17550
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