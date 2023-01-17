село Усемикент, село Усемикент, Каякентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Усемикент

Каякентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кайтого-Табасаранский округ, Нижне-Кайтагское наибство
648Усемикент154327312639татарымусульмане сунитытатарский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Каякентский район
139904Усемикентсело42°24'47°52'K-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Каякентский муниципальный район, Сельское поселение село Усемикент
82624445101с Усемикентсело
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