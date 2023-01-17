деревня Паправале, деревня Паправале, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Паправале

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Заблотишская волость
Попровалы, з., оз. Проваль и Ваенис, жит. 50 (25 м. 25 ж.), дес. 87, у. гор. 21 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Игналино 6 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Ignalinos seniūnija
Papravalės k.
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