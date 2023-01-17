хутор Плотников, хутор Плотников, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Плотников

Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Власовская станица
3413Плотниковское врем. поселок, в юрте Власовской станицы2940810310325010035

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Зимовниковский район
48609Плотниковхутор47°02'00"42°51'00"L-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Зимовниковский муниципальный район, Глубочанское сельское поселение
60619415101х Плотниковхутор
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