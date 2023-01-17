Даубаришкис
Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Довборишки, им. (Яздовского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 65, у. гор. 42 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Евье 18 в.
Довборишки, д., жит. 110 (60 м. 50 ж.), дес. 99, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Daubariškio k.