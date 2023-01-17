деревня Лучки, деревня Лучки, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лучки

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
6Дер. Лучкипроселкер. Зап. ДвинеГороднянск. с. о. 165345Островенск. пр. 16940

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
д. Лучки20
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