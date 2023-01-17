Каран-Елга
Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
37Митряева, деревня.при рч. Берсюване.30562159178Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство и плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
96. Митряева, деревня бывшая государственная, при речке Бирсюване, дворов 70, жителей 372, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Митряева, д. при реч. Берсиан и Каран-Елга, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.2712108320280Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519971Каран-Елгасело54°31'00"55°40'00"N-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80657450111с Каран-Елгасело