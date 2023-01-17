село Каран-Елга, село Каран-Елга, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Каран-Елга

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
37Митряева, деревня.при рч. Берсюване.30562159178Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство и плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Караякуповская волость
96. Митряева, деревня бывшая государственная, при речке Бирсюване, дворов 70, жителей 372, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Караякуповская волость
14Митряева, д. при реч. Берсиан и Каран-Елга, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.2712108320280Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
519971Каран-Елгасело54°31'00"55°40'00"N-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Новотроицкий сельсовет
80657450111с Каран-Елгасело
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