деревня Ядрышниково, деревня Ядрышниково, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Ядрышниково

Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Логиновская волость
Ядрышникова (Мидовка) д., при р. Таре, на прос. дор.7581802525287

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Кыштовский район
113166Ядрышниководеревня56°29'76°20'O-43-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Кыштовский муниципальный район, Сельское поселение Новочекинский сельсовет
50634440116д Ядрышниководеревня
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