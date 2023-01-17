улус Усть-Орот, улус Усть-Орот, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Усть-Орот

Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
улус
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Кижингинский район
203869Усть-Оротулус (нп)51°59'с.ш.109°47'в.д.M-49-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Кижингинский муниципальный район, Сельское поселение Нижнекодунский сомон
81627444101у Усть-Оротулус
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