деревня Андреевское, деревня Андреевское, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Андреевское

Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
65Андреевское, с. вл.при ррч. Андреевке и Чарусе.201969247271Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Андроновская волость
2. Андреевское, село бывшее владельческое и государственное, при речке Тарусе, дворов 54, жителей 385, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ферзиковский район
304505Андреевскоедеревня54°37'36°31'N-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ферзиковский муниципальный район, Сельское поселение деревня Ястребовка
29644444136д Андреевскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close