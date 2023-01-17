село Полетаево, село Полетаево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Полетаево

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2898Ново-Архангельское (Полетаево), с. вл.при р. Такае.904585227239Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары. Заводы винокуренный и тонкорунных овец.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ново-Никольская волость
1148. Ново-Архангельское (Полетаево), село бывшее владельческое, при речке Такае, дворов 167, жителей 932, церковь православная, школа, базар, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
65077Полетаевосело51°53'41°05'M-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Полетаевский сельсовет
68642455101с Полетаевосело
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