Полетаево
Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2898Ново-Архангельское (Полетаево), с. вл.при р. Такае.904585227239Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары. Заводы винокуренный и тонкорунных овец.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1148. Ново-Архангельское (Полетаево), село бывшее владельческое, при речке Такае, дворов 167, жителей 932, церковь православная, школа, базар, 2 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65077Полетаевосело51°53'41°05'M-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68642455101с Полетаевосело