хутор Зеленка, хутор Зеленка, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Зеленка

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полянская волость
Зеленка, ф. (Важинской), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 100, у. гор. 8 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Гудогай 18 в.
Зеленка, стор. (Важинской), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 7, разст. см. пред.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Гродинский сельсовет
х. Зеленка1
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