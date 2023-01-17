Ливенское
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1844Ливенское, с. каз.при рч. Сухой Маячке.2622145535559Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
313. Ливенское, село бывшее государственное, при речке Сухой Маячке, дворов 261, жителей 1491, церковь православная, 2 питейных дома, ярмарка — Троицк., 16 ветряных мельн Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
7.0Ливенское селоЛивенское125380413—534157615063082
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18902Лівенськеселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Лівенська