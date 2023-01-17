село Ливенское, село Ливенское, Полтавська область (на 2018) — Familio

Ливенское

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1844Ливенское, с. каз.при рч. Сухой Маячке.2622145535559Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Маячкая волость
313. Ливенское, село бывшее государственное, при речке Сухой Маячке, дворов 261, жителей 1491, церковь православная, 2 питейных дома, ярмарка — Троицк., 16 ветряных мельн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Маячская волость
7.0Ливенское селоЛивенское125380413534157615063082

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18902Лівенськеселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Лівенська
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