Григорьевка
Манжелеевская волость, Кременчугский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2397Григорьевка (Прусовка), с. вл.при рч. Манжелее.301517108147Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
456. Григорьевка (Прусовка), село бывшее владельческое, при речке Манжелейке, дворов 42, жителей 349, церковь православная, питейный дом
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
18.0Григорьевка (Прусовка) селоГригорьевское крестьян собственников1344242—102103116219