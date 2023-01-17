село Григорьевка, село Григорьевка, Манжелеевская волость, Кременчугский уезд (на 1900) — Familio

Григорьевка

Манжелеевская волость, Кременчугский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2397Григорьевка (Прусовка), с. вл.при рч. Манжелее.301517108147Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
456. Григорьевка (Прусовка), село бывшее владельческое, при речке Манжелейке, дворов 42, жителей 349, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
18.0Григорьевка (Прусовка) селоГригорьевское крестьян собственников1344242102103116219
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