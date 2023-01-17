село Вознесенка, село Вознесенка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Вознесенка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1680Нововознесенское (Вознесенское, Шумейка), с. каз.при рч. Ведуге.2225165540600Церковь православная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
668. Вознесенское (Шумейка), село бывшее государственное, при речке Ведуге, 202, жителей 1653, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7978Вознесенкасело51°42'с.ш.38°50'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Лосевское сельское поселение
20649432111с Вознесенкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close