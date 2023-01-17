Вознесенка
Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1680Нововознесенское (Вознесенское, Шумейка), с. каз.при рч. Ведуге.2225165540600Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
668. Вознесенское (Шумейка), село бывшее государственное, при речке Ведуге, 202, жителей 1653, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7978Вознесенкасело51°42'с.ш.38°50'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649432111с Вознесенкасело