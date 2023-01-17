деревня Левашово, деревня Левашово, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Левашово

Новосокольнический муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Чупровская волость
32ЛевашоводеревняколодецРакитинского, православногоИгнапольскому сельскому обществу5

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Новосокольнический район
435232Левашоводеревня56°14'с.ш.30°04'в.д.O-36-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Новосокольнический муниципальный район, Сельское поселение Пригородная волость
58626436296д Левашоводеревня
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