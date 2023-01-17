Михалево
Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина деревни Леонтьево, Алексея Андрианова Мельникова в число крестьян деревни Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда. 1906 г. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещикам фон Фахтен, Головиной, Дурново, Брянчаниновой, Маслок Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Василием Яковлевичем Кудрявцевым за выкупае Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Василия Яковлевича Кудрявцева о сложении с него подушных сборов за умерших родственников Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Иваном Семеновичем Сухаревым, в уплату капитального долга по выкупной ссуд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1824Михалево, д. вл.при колодце.262682931Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МихалевоIII. Общество № 3762413VIII—11Гужевский приходПоказать скан
д. МихалевоVIII. Общество № 8смотри № 24Показать скан