деревня Михалево, деревня Михалево, Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Михалево

Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина деревни Леонтьево, Алексея Андрианова Мельникова в число крестьян деревни Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда. 1906 г. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещикам фон Фахтен, Головиной, Дурново, Брянчаниновой, Маслок Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Василием Яковлевичем Кудрявцевым за выкупае Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Василия Яковлевича Кудрявцева о сложении с него подушных сборов за умерших родственников Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Михалево Ермаковской волости Даниловского уезда Иваном Семеновичем Сухаревым, в уплату капитального долга по выкупной ссуд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1824Михалево, д. вл.при колодце.262682931
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Ермаковская волость
д. МихалевоIII. Общество № 3762413VIII—11Гужевский приход
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д. МихалевоVIII. Общество № 8смотри № 24
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