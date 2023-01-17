село Милешты, село Милешты, Ниспоренский район (на 2017) — Familio

Милешты

Ниспоренский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
14Милешты, с. вл. и рез.под горою Высоки.80195600590Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Болдурештская волость
7. Милешты, село резешей, при урочище Владинке, дворов 293, жителей 1450, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Ниспоренский район
МилештьMileşti
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close