деревня Левково, деревня Левково, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Левково

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Вязынская волость
Левково, им. (Умястовского), жит. 71 (40 м. 31 ж.), дес. 5613, у. гор. 24 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Молодечно 28 в.
Левково, мел. (Умястовского), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 21, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Вязынский сельсовет
д Левково1

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Вязынский сельсовет
д. Левково2
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