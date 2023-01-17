деревня Поленово, деревня Поленово, Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Поленово

Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Поленово Ермаковской волости Пошехонского уезда Яковом Ивановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1878 гг. // Гос. Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Поленово Ермаковской волости Пошехонского уезда Ивана Николаевича Чибирева в распространении прокламаций. 1906–1909 гг. // Гос. архив Яро Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4742Поленово, д. вл.при р. Маткоме.45152678113
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ермаковская волость
д. ПоленовоXVIII. Поленовское общество983741Никольский на Устье приход [В Мологском уезде]
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д. Поленовская73
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