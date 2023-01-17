Сербинишки
Вороновский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сендыковщизна, ферма (Сулькевича), жит. 17 (6 м. 11 ж.), дес. 110, у. гор. 36 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Бастуны 29 в.
Сербенишки, д., жит. 27 (14 м. 13 ж.), дес. 70, у. гор. 37 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бастуны 30 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Сербинишки15
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Сербинишки4