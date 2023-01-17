село Вознесенка, село Вознесенка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Вознесенка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1979Вознесенка (Русская Нечетка), д. вл.при рч. Нечетной.13510360200215
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Калужская волость
1073. Вознесенка (Нечетка), деревня бывшая владельческая, при речке Нечетке, дворов 82, жителей 572, лавка, 4 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
44277Вознесенкасело51°30'с.ш.47°18'в.д.M-38-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Липовское сельское поселение
63626445111с Вознесенкасело
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