село Дуброва, село Дуброва, Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Дуброва

Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8771Дуброва (Дубровское), сел.при колодцах.3844134461Церковь православная 1. Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Губдорская волость
1770. Дуброво (Дубровское), село бывшее государственное, дворов 28, жителей 132, церковь православная, часовня
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