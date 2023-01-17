Ивановское
Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ивановская Василевской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещице Марье Александровне Храбровой. 1870–1871 гг. // Гос. а Показать все
Дело об учреждении комитетом попечительства о народной трезвости бесплатной библиотеки-читальни в селе Ивановском, Васильевской волости, Угличского уезда. 1905 г. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ивановское Васильевской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещице Ольге Александровне Внуковой. 1876–1880 гг. // Гос. а Показать все
Дело по жалобе кр-н Василевской волости дер. Ивановской М. Ильина, Е. Васильева, К. Алексеева и др. на неправильный арест их сельским старостой Купцовым. 1900 г. // Гос. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9540Ивановское, пог.при рч. Веске.306468Церковь православная 1.Показать скан
9541Ивановская, д. вл.при рч. Веске.306155258Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ИвановскаяI. Общество № 130229—29Ивановский на Вексе приход Троицкий на Устье приходПоказать скан
пог. Ивановский на Веске3042———Ивановский на Вексе приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388720Ивановскоедеревня57°16'с.ш.38°29'в.д.O-37-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646420146д Ивановскоедеревня