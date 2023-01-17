деревня Ивановское, деревня Ивановское, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ивановская Василевской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещице Марье Александровне Храбровой. 1870–1871 гг. // Гос. а Показать все
Дело об учреждении комитетом попечительства о народной трезвости бесплатной библиотеки-читальни в селе Ивановском, Васильевской волости, Угличского уезда. 1905 г. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ивановское Васильевской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещице Ольге Александровне Внуковой. 1876–1880 гг. // Гос. а Показать все
Дело по жалобе кр-н Василевской волости дер. Ивановской М. Ильина, Е. Васильева, К. Алексеева и др. на неправильный арест их сельским старостой Купцовым. 1900 г. // Гос. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9540Ивановское, пог.при рч. Веске.306468Церковь православная 1.
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9541Ивановская, д. вл.при рч. Веске.306155258
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Василевская волость
д. ИвановскаяI. Общество № 13022929Ивановский на Вексе приход Троицкий на Устье приход
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пог. Ивановский на Веске3042Ивановский на Вексе приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
388720Ивановскоедеревня57°16'с.ш.38°29'в.д.O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
78646420146д Ивановскоедеревня
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