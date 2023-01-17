Видяняй
Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Видинянцы, д., жит. 267 (140 м. 127 ж.), дес. 740, у. гор. 61 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Ораны 12 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Vydenių k.