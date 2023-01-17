деревня Попышево, деревня Попышево, Займищевская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Попышево

Займищевская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Денисовка Трушковской волости и дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Ивану Васильевич Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда Ксенофонтом Федоровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879–1880 гг. Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда Никандром Осиповичем Добычиным в уплату капитального долга по выкупной с Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Попышево Панфиловской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику князю Николаю Васильевичу Ухтомскому. 1868–1890 гг. / Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4975Попышево, д. вл.при р. Кештоме.2222165442
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Займищевская волость
д. ПопышевоX. Мало-Крутецкое общество214312Давыдовский в Яловце приход
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Пошехонский уезд, Панфиловская волость
д. ПопышевоXI. Медведевское общество22387Сырневский приход [В Рыбинском уезде]
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