Попышево
Займищевская волость, Пошехонский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Денисовка Трушковской волости и дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Ивану Васильевич Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда Ксенофонтом Федоровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879–1880 гг. Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Попышево Займищевской волости Пошехонского уезда Никандром Осиповичем Добычиным в уплату капитального долга по выкупной с Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Попышево Панфиловской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику князю Николаю Васильевичу Ухтомскому. 1868–1890 гг. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4975Попышево, д. вл.при р. Кештоме.2222165442Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПопышевоX. Мало-Крутецкое общество214312—Давыдовский в Яловце приходПоказать скан
д. ПопышевоXI. Медведевское общество22387—Сырневский приход [В Рыбинском уезде]Показать скан