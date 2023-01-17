Артехов
Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
10Дер. Артеховпроселочнойреч. КовпытеАртеховск. с. о. 46169158Мхиничского пр. 12040
21Им. Артеховтранспортнойречкедв И. И. Шепелевичу, кат. 166Соболевск. прав. 12040
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Артехов18
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Артехов1