деревня Морозово, деревня Морозово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Морозово

Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе усадьбы крестьянкой д. Морозово, Яблонецкой волости, Ямбургского уезда, П. Федоровой. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О перечислении крестьянина д. Морозова, Яблонецкой волости, Ямбургского уезда, Д. Прокофьева в мещанство. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином с. Морозово, Яблоницкой волости, Ямбургского уезда, М. Самуйловым. 1891 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Морозово Яблоницкой волости Ямбургского уезда С. Иванова на постановление уездного съезда. 1912 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4945Морозово, д. вл.при колодце.32322895108
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Яблоницкая волость
Морозово д. 313 стан1564 участок14станция Молосковицы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район
26206Морозоводеревня59°19'29°02'O-35-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Беседское сельское поселение
41606406121д Морозоводеревня
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