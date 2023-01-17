Морозово
Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе усадьбы крестьянкой д. Морозово, Яблонецкой волости, Ямбургского уезда, П. Федоровой. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О перечислении крестьянина д. Морозова, Яблонецкой волости, Ямбургского уезда, Д. Прокофьева в мещанство. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином с. Морозово, Яблоницкой волости, Ямбургского уезда, М. Самуйловым. 1891 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Морозово Яблоницкой волости Ямбургского уезда С. Иванова на постановление уездного съезда. 1912 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4945Морозово, д. вл.при колодце.32322895108Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Морозово д. 313 стан1564 участок14станция Молосковицы.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26206Морозоводеревня59°19'29°02'O-35-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41606406121д Морозоводеревня