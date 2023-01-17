деревня Мокроусово, деревня Мокроусово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Мокроусово

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетними детьми Бурсиновыми и над следующим в наследство после бабушки крестьянской вдовы Романово-Борисоглебского уезда, Алексейцевской вол. д. Мокр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
7007Мокроусово, д. вл.при колодце.1717153844
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Алексейцевская волость
д. МокроусовоVII. Поточаловское общество66713Заболотьевский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
4275Мокроусоводеревня57°43'с.ш.39°26'в.д.O-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Чебаковское сельское поселение
78643450226д Мокроусоводеревня
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