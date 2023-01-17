Величково
Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Тверской губ., Осташковского у., Давыдовской вол., дер. Величково, Иване Афанасьеве Костенкове-Орлове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18 Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
966. Величково, деревня бывшая удельная, дворов 25, жителей 100, волостное правление (уездный город в 76 верстах). В 1 версте — 2 церкви православных, торжок: в Троицу и Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
15Воличково551
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281758Величководеревня56°43'32°29'O-36-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28602442136д Величководеревня
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