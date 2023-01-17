деревня Величково, деревня Величково, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Величково

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Тверской губ., Осташковского у., Давыдовской вол., дер. Величково, Иване Афанасьеве Костенкове-Орлове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18 Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Давыдовская волость
966. Величково, деревня бывшая удельная, дворов 25, жителей 100, волостное правление (уездный город в 76 верстах). В 1 версте — 2 церкви православных, торжок: в Троицу и Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Давыдовская волость
15Воличково551

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
281758Величководеревня56°43'32°29'O-36-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Луговское сельское поселение
28602442136д Величководеревня
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