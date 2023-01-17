Новое Чекурское
Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
632Новое Чекурское, д. удел.на пр. б. рч. Маклаушки.763941212204Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
383. Нв. Чекурская, деревня бывшая удельная, при речке Маклаушке, дворов 101, жителей 554, мечеть
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа ЧәкеНовое ЧекурскоеТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190378Новое Чекурскоесело54°34'47°29'N-38-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
92624420106с Новое Чекурскоесело