село Новое Чекурское, село Новое Чекурское, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Чекурское

Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
632Новое Чекурское, д. удел.на пр. б. рч. Маклаушки.763941212204Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Городищенская волость
383. Нв. Чекурская, деревня бывшая удельная, при речке Маклаушке, дворов 101, жителей 554, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа ЧәкеНовое ЧекурскоеТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Дрожжановский район
190378Новое Чекурскоесело54°34'47°29'N-38-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
92624420106с Новое Чекурскоесело
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