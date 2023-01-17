Наименования населённых пунктов Вёрст до Москвы Вёрст до волостного правления Вёрст до ж/д станции Дворов Примечание

Дер. Каменка 1-й ч. 22 2 2 44

Дер. Каменка 2-й ч. 22 2 2 25 Церковно-приходская школа.

Поселок Мышкино при д. Каменке 22 2 станция Кудиново. 2 —

Дачный поселок Малинница, при д. Каменке 23 3 3 —

Усадьба В. П. Брунова, при д. Каменке 22 2 Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 2 —

Усадьба И. М. Ефимова, при д. Каменке 22 2 2 —

Имение Бр. Ф. А. И. и В. Яков. Брусникиных и В. Я. Живова, при пос. Каменке 28 8 станция Кудиново. 8 —

Имение К. Н. Зиминой, при пос. Каменке 26 6 6 —

Имение И. И. Зимина, при пос. Каменке 26 6 6 —

Имение М. М. Курина, при пос. Каменке 29 9 Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 9 —