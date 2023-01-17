Каменка
Васильевская волость, Богородский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Каменка 1-й ч. 222244
Дер. Каменка 2-й ч.222225Церковно-приходская школа.
Поселок Мышкино при д. Каменке222станция Кудиново. 2—
Дачный поселок Малинница, при д. Каменке 2333—
Усадьба В. П. Брунова, при д. Каменке222Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 2—
Усадьба И. М. Ефимова, при д. Каменке2222—
Имение Бр. Ф. А. И. и В. Яков. Брусникиных и В. Я. Живова, при пос. Каменке 288станция Кудиново. 8—
Имение К. Н. Зиминой, при пос. Каменке 2666—
Имение И. И. Зимина, при пос. Каменке2666—
Имение М. М. Курина, при пос. Каменке299Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 9—
Имение П. Ф. Серебрякова, при пос. Каменке255станция Кудиново. 5—