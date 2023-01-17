деревня Каменка, деревня Каменка, Васильевская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Каменка

Васильевская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Васильевская волость
Дер. Каменка 1-й ч. 222244
Дер. Каменка 2-й ч.222225Церковно-приходская школа.
Поселок Мышкино при д. Каменке222станция Кудиново. 2
Дачный поселок Малинница, при д. Каменке 2333
Усадьба В. П. Брунова, при д. Каменке222Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 2
Усадьба И. М. Ефимова, при д. Каменке2222
Имение Бр. Ф. А. И. и В. Яков. Брусникиных и В. Я. Живова, при пос. Каменке 288станция Кудиново. 8
Имение К. Н. Зиминой, при пос. Каменке 2666
Имение И. И. Зимина, при пос. Каменке2666
Имение М. М. Курина, при пос. Каменке299Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 9
Имение П. Ф. Серебрякова, при пос. Каменке255станция Кудиново. 5
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