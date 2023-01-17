деревня Демидово, деревня Демидово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Демидово

Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1748Демидовская (Малахово), д. вл.при колодцах.933364262316
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Демидовская волость
527. Демидова, деревня бывшая владельческая, дворов 109, жителей 732, волостное правление (уездный город в 100 верстах). В 2½ в. — смолян. звд. В 4 верстах — церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
2764Демидоводеревня55°24'40°18'N-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Демидовское сельское поселение
17620430101д Демидоводеревня
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