Хламовское
Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
План дер. Хламовской Курбской вол. Ярославского у., владения помещицы Крюковой. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 455. Опись 4А. Дело 485.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
701Хламовская, д. вл.при прудах и колодцах.276224962Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Хламовское XVI. Хламовское общество7810723—Курбский, Спасской церкви приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386964Хламовскоедеревня57°29'с.ш.39°29'в.д.O-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650440291д Хламовскоедеревня