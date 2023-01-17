деревня Горелово, деревня Горелово, Крюковская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Горелово

Крюковская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег волостным старшиной Фомой Петровичем Осминкиным за крестьянина дер. Горелово Крюковской волости Мышкинского уезда Марка Иванова в уплату капитального Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Горелово Крюковской волости Мышкинского уезда Иваном Лаврентьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1887–1889 гг. // Го Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4168Горелово, д. вл.при колодце.1815184257
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Крюковская волость
д. Горелово VIII. Спиридовское общество70342221Архангельский приход
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