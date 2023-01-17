Подовинново
Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Яковом Степановичем, крестьянином д. Подовиново Ермаковской вол. Даниловского у. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело о досрочном взносе денег Яковом Степановым, крестьянином д. Подовинново Ермаковской вол. Даниловского у. за 2 недели. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело об отказе в отводе земельных наделов к одному месту крестьянину дер. Подовиново Ермаковской волости Даниловского уезда Григорию Никонорову. 1888–1891 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Подовиново Ермаковской волости Даниловского уезда Алексея Григорьева в словесном оскорблении свидетелей при заседании волостного суда. 18 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1838Подовинново, д. вл.при рч. Чернухе.2222154152Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Подовиново IX. Общество № 9796425X—10, XI—12Шеметовский приходПоказать скан
д. ПодовиновоX. Общество № 10смотри № 64Показать скан
д. ПодовиновоXI. Общество № 11смотри № 64Показать скан