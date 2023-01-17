деревня Подовинново, деревня Подовинново, Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Подовинново

Ермаковская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Яковом Степановичем, крестьянином д. Подовиново Ермаковской вол. Даниловского у. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело о досрочном взносе денег Яковом Степановым, крестьянином д. Подовинново Ермаковской вол. Даниловского у. за 2 недели. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело об отказе в отводе земельных наделов к одному месту крестьянину дер. Подовиново Ермаковской волости Даниловского уезда Григорию Никонорову. 1888–1891 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Подовиново Ермаковской волости Даниловского уезда Алексея Григорьева в словесном оскорблении свидетелей при заседании волостного суда. 18 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1838Подовинново, д. вл.при рч. Чернухе.2222154152
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Ермаковская волость
д. Подовиново IX. Общество № 9796425X—10, XI—12Шеметовский приход
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д. ПодовиновоX. Общество № 10смотри № 64
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д. ПодовиновоXI. Общество № 11смотри № 64
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