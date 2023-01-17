село Отенай, село Отенай, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Отенай

городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, городская администрация Талдыкорган, Отенайский сельский округ
село ОтенайӨтенай а.331045100
Жетысуская область, Ескельдинский район, сельский округ имени Бактыбая Жолбарысулы
село ОтенайӨтенай а.333635200
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close