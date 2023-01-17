Клепиково
Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о неправильной описи имущества крестьянки д. Клёпикова Бобровско-Захаровской волости Никольского уезда Екимовской приставом 3 стана Гантимуровым. 1899–1901 гг. // Го Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Клепиково Бобровско-Захаровской волости Екимовской на постановление земского начальника 6 участка и сельский приговор о разделе имущества м Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Клепиково Бобровско-Захаровской волости Якимовского о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 621 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Клепиково Бобровско-Захаровской волости Ивановского Дмитрия, Якимовского Василия о прирезке земли. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6409Клепиково (Архангельская), д. каз.при рч. Кичменге.68732298128Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Клепикова702
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33458Клепиководеревня60°05'с.ш.45°37'в.д.P-38-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630408326д Клепиководеревня