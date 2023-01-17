деревня Кулыново, деревня Кулыново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кулыново

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобам: Карякина Николая Александровича, крестьянина д. Кулыново Никольской вол. Рыбинского у. на устранение земским начальником просителя и числа учетчиков и на Показать все
Дело о проведении дознания по жалобе крестьянина дер. Кулыново Никольской волости Рыбинского уезда Николая Карякина о нарушениях по хозяйственной части в Никольском общес Показать все
Дело о выдаче ссуды крестьянину Тверской губернии, Бежецкого уезда, деревни Григорова Ивану Васильевичу Чистякову для покупки земли у крестьянина Рыбинского уезда, Николь Показать все
Дело по обложению промысловым налогом гр-ки д. Кулыново Большесельской волости Карякиной М. И. 1928–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд Р-8. Опис Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8677Кулыново, д. каз.при колодцах.3237103031
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
385581Кулыноводеревня57°45'с.ш.38°59'в.д.O-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Большесельское сельское поселение
78603422206д Кулыноводеревня
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