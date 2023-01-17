Кулыново
Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобам: Карякина Николая Александровича, крестьянина д. Кулыново Никольской вол. Рыбинского у. на устранение земским начальником просителя и числа учетчиков и на Показать все
Дело о проведении дознания по жалобе крестьянина дер. Кулыново Никольской волости Рыбинского уезда Николая Карякина о нарушениях по хозяйственной части в Никольском общес Показать все
Дело о выдаче ссуды крестьянину Тверской губернии, Бежецкого уезда, деревни Григорова Ивану Васильевичу Чистякову для покупки земли у крестьянина Рыбинского уезда, Николь Показать все
Дело по обложению промысловым налогом гр-ки д. Кулыново Большесельской волости Карякиной М. И. 1928–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд Р-8. Опис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8677Кулыново, д. каз.при колодцах.3237103031Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385581Кулыноводеревня57°45'с.ш.38°59'в.д.O-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603422206д Кулыноводеревня