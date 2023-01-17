деревня Каква, деревня Каква, Верхотурский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Каква

Верхотурский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1713Каквинское зимовье, дер.при р. Какве.1082831620Почтовая и земская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Богословская волость
269. Каквинское Зимовье, деревня бывшая государственная, при речке Какве, дворов 3, жителей 22, почтовая станция, земская почтовая станция
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