деревня Мурыгино, деревня Мурыгино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Мурыгино

Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9703Новоселье (Любестево, Любезстина), д. вл.при колодце.16½14½1815
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Рославльский район
217059Мурыгинодеревня53°51'00"33°06'00"N-36-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Рославльский муниципальный район, Пригорьевское сельское поселение
66636476161д Мурыгинодеревня
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