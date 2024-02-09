село Авранло, село Авранло, წალკის მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014) — Familio

Авранло

წალკის მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ავრანლო
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Борчалинский уезд, Авранлинское сельское общество
село Авранлы

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Цалкский район, Авранлойский сельсовет
село Авранло2291704

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქვემო ქართლი , წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ავრანლო
ავრანლოAvranloМужчин: 400. Женщин: 389. Всего: 789.
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