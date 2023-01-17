село Новоантоновка, село Новоантоновка, Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новоантоновка

Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
1135. Ней-Урбах (Нв. Линев Кут), селение бывшее колонистов, при речке Б. Верелке, дворов 57, жителей 501, молитвенный дом, школа, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Советский район
52656Новоантоновкасело51°15'с.ш.46°57'в.д.M-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Советский муниципальный район, Пушкинское городское поселение
63644155126с Новоантоновкасело
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