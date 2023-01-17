Кильгино
Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению государственных крестьян дер. Кильгино Карашской волости Ростовского уезда о включении во владенную запись сенокосного урочища Батеево. 1869–1876 гг. // Показать все
Владенная запись дер. Кильгино Карашской волости Ростовского уезда. 1868–1871 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 901.
Дело по учету оборота промышленного заведения гражданина Шарова А. С. в деревне Кильгино Карашской волости. 1927–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело по учету оборота торгового предприятия гражданина Шарова А. С. в деревне Кильгино Карашской волости. 1927–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фо Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Кильино, Карашской волости Е. Ф. Лопановой с сыном Н. Лопановым. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело об отводе земли гражданину дер. Кильгино Карашской волости И. П. Шорину. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1366.
По жалобе граждан дер. Кильгино Карашской волости Ивана Игнатьевича Калинина по делу об усадебной земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-16 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7308Кильгино, д. каз.при прудах.404135110110Дегтярное заведение.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
320. Кильино, деревня бывшая государственная, дворов 39, жителей 214, кирпичный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387531Кильгинодеревня56°50'с.ш.39°17'в.д.O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78637441191д Кильгинодеревня
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