деревня Игнатово, деревня Игнатово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Игнатово

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4692Игнатова, д. вл.при р. Плющевке.2222187798Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Игнатовская волость
49. Игнатово, деревня бывшая владельческая, при реке Смородине, дворов 29, жителей 203, волостное правление (уездный город в 22 верстах). В 4 верстах — церковь православн Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Игнатовская волость
20Игнатово38

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
108665Игнатоводеревня55°59'34°30'N-36-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Вазузское сельское поселение
28618407396д Игнатоводеревня
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