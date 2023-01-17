Игнатово
Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4692Игнатова, д. вл.при р. Плющевке.2222187798Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
49. Игнатово, деревня бывшая владельческая, при реке Смородине, дворов 29, жителей 203, волостное правление (уездный город в 22 верстах). В 4 верстах — церковь православн Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
20Игнатово381½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108665Игнатоводеревня55°59'34°30'N-36-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618407396д Игнатоводеревня